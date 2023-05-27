Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bisikletlinin Çarptığı Yaya Yaralandı

Bisikletlinin Çarptığı Yaya Yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken bisikletlinin çarptığı yaya yaralandı. Kaza, 18.00 sıralarında Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken bisikletlinin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.D. idaresindeki bisiklet yolun karşısına geçen S.E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan S.E. kafasından yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.E. ardından Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Bağdat Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title