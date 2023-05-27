Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken bisikletlinin çarptığı yaya yaralandı. Kaza, 18.00 sıralarında Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken bisikletlinin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.D. idaresindeki bisiklet yolun karşısına geçen S.E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan S.E. kafasından yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.E. ardından Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ