Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Çankırı'ya ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletlilerce 5 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'ün ardından Çankırı'ya ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı bisikletliler tarafından taşınan emanetler, il sınırında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet İl Temsilcisi Mesut Çınar ve Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen'e teslim edildi.

Emanetleri teslim alan Engin Çimen, öperek aldığı toprağı ve Türk bayrağını Kastamonu'nun Tosya ilçesine götürecek.

Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

AA / Güncel