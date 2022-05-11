Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Sakarya'ya ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Sakarya'ya getirildi.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletliler tarafından önceki gün İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Sakarya'ya ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı bisikletliler tarafından taşınan toprağın getirildiği Sapanca Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törende, Kocaelili bisiklet sporcularından toprağı teslim alan Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, toprakla birlikte getirilen Türk bayrağını Sakaryalı bisiklet sporcularına teslim etti. Sporcular, aldıkları emaneti Sakarya'dan Düzce'nin Gümüşova ilçesine kadar taşıyacak.

Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.