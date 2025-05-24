Bisikletlilerden Trafikte Farkındalık Eylemi

Bisikletlilerden Trafikte Farkındalık Eylemi
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Düzce'de bisikletli bir grup, trafikteki güvenlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla sessiz sürüş ve pankartlı eylem düzenledi. 'Trafikte bizde varız' mesajı veren bisiklet tutkunları, bisiklet ölümlerinin önlenmesine dikkat çekti.

Bisikletliler, trafikte ölmemek için pankartlı eylem yaptı

DÜZCE - Düzce'de bisikletli bir grup, trafikte var olduklarını göstermek için önce sessiz sürüş yaptı. Ardından bisiklet tutkunu gençler, ellerine aldıkları pankartlarla araç sürücülerine "trafikte bizde varız" mesajı verdi.

Düzce'de trafikte fark edilmek isteyen ve güvenli olarak bisiklet kullanmak isteyen bisikletliler ilginç eyleme imza attı. Dünya ile aynı anda Düzce'de de yapılan ve bisiklet sürücülerinin trafikte atlattıkları tehlikelere dikkat çekmek için yapılan sessiz sürüş sonrası Düzceli bisiklet tutkunları, araç ve yaya yolunun en yoğun olduğu Eski Kızılay Kan Bankası Kavşağında yaya geçidinin olduğu yere bisikletlerini bırakarak ellerindeki pankartları açtılar. Araç sürücülerine "Trafikte bizde varız" mesajı veren bisiklet tutkunu gençler bire süre pankartlarını araç sürücülerine doğru göstererek yoldan ayrıldılar.

Yapılan eylem ile ilgili bilgiler veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicü yaptığı açıklamada; "2023 Yılından beri bisikletliler tarafından yapılan ve dünyada hemen her yerde aynı anda yapılan eylemi Düzce'de de yaptık. Amacımız trafikte var olduğumuzu göstermek. Bisiklet ölümlerine dikkat çekmek ve bununla ilgili olarak ta insanlara me4saj vermekti. İnşallah bisikletli ölümler olmaz. Sağ şerit yaşamımız. Bisikletlilerin kaportaları bedenleridir. Lütfen dikkat edelim. " diye konuştu.

Bisikletliler, eylemin sonunda yere bıraktıkları bisikletlerini kaldırdılar, pankartları ile birlikte sessizce dağıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel
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