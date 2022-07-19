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Bisikletlilerden 'Benim kaportam bedenim' eylemi

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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DÜZCE Bisikletliler Kulübü üyeleri, trafikte fark edilmek için asfalt zemine yatarak eylem yaptı.

DÜZCE Bisikletliler Kulübü üyeleri, trafikte fark edilmek için asfalt zemine yatarak eylem yaptı. Trafiği 1 dakika durduran 20 bisikletli, 'Bisikletime dokunma', 'Benim kaportam bedenim', 'Beni fark et' yazılı pankartlar açtı.

Düzce Bisikletliler Kulübü üyeleri, trafikte fark edilmek için dikkat çeken bir eylem yaptı. En yoğun noktalardan biri olan Kuyumcuzade Bulvarı'nda toplanan 20 bisikletli, asfalt zemine yatarak trafiği 1 dakika durdurdu. Bisikletliler ayrıca 'Bisikletime dokunma', 'Benim kaportam bedenim', 'Beni fark et' yazılı pankartlar açtı.Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, trafikte görülmediklerini belirterek, "Bisiklet konusunda, trafikte olan herkesin ilgisini çekmek istedik. Trafikte böyle bir kültür oluşmadı. Trafikte bizi görmüyorlar, pek önemsemiyorlar. Bununla ilgili olarak yaralanma ve ölümler oluyor. Bununla ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Bu eylemi, herkes dikkate alınmalı. Yolu, kısa bir süre kapattıktan sonra açtık. Trafikte gerçekten bizi görmeleri lazım" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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