BİSİKLETLİ UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI Güncel Haberler SAKARYA'da, bisikletle uyuşturucu satışı yapan kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. SAKARYA'da, bisikletle uyuşturucu satışı yapan kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 296 gram skunk, 45 gram metamfetamin, 7.94 gram bonzai ve 1.20 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyette işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında polis ekipleri bisikletle uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi takibe aldı. Operasyon anı görüntülenirken, bisikletle gelen kişi kendisini bekleyen kişiden para aldıktan sonra bisikleti verdi. Bisikletle yola çıkan kişi kaldırımda bulunan kişinin yanına yaklaştığı sırada polis ekipleri suçüstü yaparak uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Operasyon Sakarya Güncel Haberler

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