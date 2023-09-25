Bisikletli Suriyeli Otomobil Kazasında Ağır Yaralandı
Bursa'da bir otomobilin çarptığı bisikletli Suriye uyruklu Gannam Almuhammed ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Suriye uyruklu Gannam Almuhammed (21), ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hakan K. (32) yönetimindeki 16 KHK 01 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan Suriye uyruklu Gannam Almuhammed'e çarptı. Kazada, Almuhammed ağır yaralandı. Almuhammed ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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