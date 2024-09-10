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Bisikletli Şüpheli Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı

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Bursa'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bisikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Can Tunç bacağından yaralandı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da, bisikletle yanına yaklaşan şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Can Tunç, bacağından yaralandı. Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Can Tunç, sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bisikletli tabancayla ateş açtı. Saldırgan, bacağından yaraladığı Tunç'a, tekme atıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tunç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bisikletiyle gelerek silahını ateşledikten sonra Mehmet Can Tunç'a tekme atıp kaçtığı görüldü.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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