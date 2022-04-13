Bisikletli gezginleri Türkiye'ye ulaştıracak hatta proje aşaması tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanı İrde Gürtepe, Avrupa Bisiklet Ağı'na (EuroVelo) bağlanacak, Edirne'den Kayseri'ye uzanacak 1700 kilometrelik 'Anadolu Koridoru' bisiklet yolunun proje uygulamalarının tamamlandığını, İstanbul'dan Antalya'ya kadar kıyı şeridini kapsayan 1465 kilometrelik 'Kıyı Koridoru' yolu ilgili de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakanlık tarafından, şehir içi ulaşıma entegre bisiklet yollarının yanı sıra; Avrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) ile entegre bir şekilde Türkiye'nin tarihi, doğası ve kültürüyle öne çıkan bölgelerini de kapsayacak 3 bin 165 kilometrelik güzergah için 'Şehirler arası Ulaşım ve Turizm Amaçlı Bisiklet Yolları Master Planı' hazırlandı. Plan kapsamında, 'Anadolu Koridoru' ve 'Kıyı Koridoru' şeklinde iki güzergah belirlendi. Edirne'den başlayıp Ankara ve Kapadokya üzerinden Kayseri'ye uzanacak 1700 kilometrelik Anadolu Koridoru'nun projesi hazırlanırken, Kulu-Aksaray, Konya- Aksaray, Kulu-Konya güzergahını kapsayan 400 kilometrelik bölümde çalışmanın kısa sürede başlaması planlanıyor.

Gürtepe, bisiklet yollarının 81 ilde yaygınlaşması noktasında çalışmaların sürdürdüğünü de belirterek, "Paris İklim Anlaşmasına taraf olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda da ulaşım emisyonlarının azaltımı noktasında biz vatandaşlarımızın hareketliliğinin artması, bisikletli ulaşımı tercih etmelerini çok önemsiyoruz. Tamamlanan bisiklet yollarımız yaza hazır, vatandaşlarımızla buluşmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.