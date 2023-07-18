Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüyle ilgili yeni gelişmeler

Bostancı'da meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Aracı kullandığını belirten Mehmet Can Ç., kazayı yapan kişinin arkadaşı Temel Ünlü olduğunu söyledi. Polis, Temel Ünlü'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi. Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan Güzelgün ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelerek aracı kullanan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Mehmet Can Ç.'nin asıl şüpheli olmadığı belirlendi. Güzelgün'ün hayatını kaybetmesinin ardından Mehmet Can Ç.'nin aracı kullanan kişinin Temel Ünlü olduğunu söylediği öğrenildi.

"TEMEL ARACI TESLİM ALMAMI SÖYLEDİ. YARALI OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"

Mehmet Can Ç.'nin savcılık ifadesinde, "Temel olay günü ikametime geldi. Kaza yaptığından bahsetti. Bu kazayı üstlenmemi istedi. Temel kazada yaralı ya da ölen olduğunu söylemedi. Aracı teslim almamı istedi bende olay yerine gidip aracı kullandığımı söyledim" dediği öğrenildi. Olay anında otomobil içerisinde bulunan Ceren K. ise Aracı kullananın Temel Ünlü olduğunu ve olay anında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söyledi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

"BU KAZAYI ÜSTLENMEMİ İSTEDİ"

"TEMEL ARACI KULLANIRKEN AŞIRI ALKOLLÜYDÜ VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIŞTI"

Olay anında otomobilde bulunan Ceren K. savcılık ifadesinde, "Olayın telaşı ve alkollü olmam nedeniyle sürücünün Mehmet Can Ç. olduğunu söyledim. Ancak daha sonra hatamın farkına vardım. Aracı Temel Ünlü isimli şahıs kullanıyordu. Gerekli teşhis işlemini yaptım. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya çalıştım. Mehmet Can Ç. isimli şahsı tanımıyorum. Temel aracı kullanırken aşırı alkollüydü ve uyuşturucu madde kullanmıştı" ifadelerini kullandı.