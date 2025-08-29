Bisikletli Çocuk Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Çorum'da bisiklet kullanan 11 yaşındaki E.D., silobas dorse takılı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Çorum'da silobas dorse takılı tırın bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Birkan Y. idaresindeki 55 AFR 696 plakalı tır, Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bisiklet kullanan E.D'ye (11) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan E.D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silobas dorse takılı tırın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
