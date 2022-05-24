BİSİKLETLİ ÇOCUK TACİZCİSİNE, 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLEREK, TAHLİYE EDİLDİ - Haberler

BAHÇELİEVLER'de bisikletle dolaşarak kız çocuklarını cinsel istismar ettiği iddiasıyla yargılanan Mecit G.'ye (46), 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mecit G., SEGBİS ile bağlandı. Duruşma salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da avukatı hazır bulundu. Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"AİLEM VE ÇOCUKARIM VAR"

Tutuklu sanık Mecit G., savunmasında "Ailem ve çocuklarım var. Bakmakla yükümlü olduğum kişiler var. Zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

"BİSİKLETİYLE ÇOCUKLARI TAKİP ETTİ"

Görüntü dökümü

-Arşiv (21.01.2022) "Bisikletli tacizci tutuklandı" haberinde görüntüler mevcut

Demirören Haber Ajansı / Güncel