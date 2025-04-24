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Bisikletli Çocuk Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Bisikletli Çocuk Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
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Konya'da bir minibüsün çarptığı 13 yaşındaki Muhammed Mehdi Çelik hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

KONYA'da minibüsün çarptığı bisikletli Muhammed Mehdi Çelik (13) hayatını kaybetti, sürücü Muhammed F.U. gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yolun sol tarafından ilerleyen Muhammed Mehdi Çelik'e, Muhammed F.U.'nun kullandığı 42 AYB 698 plakalı minibüs çarptı. Kazada Çelik, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çelik'in öldüğünü belirledi. Çelik'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri minibüs sürücüsü Muhammed F. U.'yu gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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