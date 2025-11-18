Haberler

Bisikletli Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Bisikletli Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'a çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Eren K, tutuklandı. Eren K'nın geçmişte alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı öğrenildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda dün okula gitmek için bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a (12) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Eren K'nin (26) İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eren K'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.

Cenaze namazını babası kıldırdı

Kazada yaşamını yitiren Çam'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çocuğun cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda babası Ümit Çam'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Baba Çam'ın cenazeyi "Güzel oğlum, aslanım" diye uğurladığı törende, çocuğun ailesi, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.

Anne Gülşah Çam da oğlunun arkadaşlarına sarılıp "Onu unutmayın." dedi.

Kaza

Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda dün 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinde Muhammet Miraç Çam'ın kullandığı bisiklete çarpmıştı. Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü Eren K, daha sonra polis merkezine teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
