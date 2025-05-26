Bisikletle Yol Geçmeye Çalışan Çocuk, Tedavi Edilemeden Hayatını Kaybetti

Bisikletle Yol Geçmeye Çalışan Çocuk, Tedavi Edilemeden Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Muhtesim Alkhshman'a hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 11 gün önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

M.A.D'nin kullandığı 07 LUZ 29 plakalı hafif ticari araç, 15 Mayıs'ta, D-400 kara yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Muhtesim Alkhshman'a çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Muhtesim, kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa aracın çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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