Bisikletle gezmek için evden çıktı, 4 gündür haber yok (2)
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ORMANLAR DA KONTROL EDİLİYORUrla ilçesinde bisikletiyle geziye çıktıktan sonra kaybolan Ali Günaltın'ı bulmak için, arama çalışmaları sürdürülüyor.
ORMANLAR DA KONTROL EDİLİYOR
Urla ilçesinde bisikletiyle geziye çıktıktan sonra kaybolan Ali Günaltın'ı bulmak için, arama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalara AFAD, AKUT, jandarma asayiş ve jandarma komando ekipleri, iz sürme köpekleri ve köylüler de katılıyor. Aramalarda, özellikle bölgedeki orman ve dağlık alanlar da kontrol ediliyor.Kadir ÖZEN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel