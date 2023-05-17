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Bisikletle gezmek için evden çıktı, 4 gündür haber yok (2)

Bisikletle gezmek için evden çıktı, 4 gündür haber yok (2)

Güncel Haberler

ORMANLAR DA KONTROL EDİLİYORUrla ilçesinde bisikletiyle geziye çıktıktan sonra kaybolan Ali Günaltın'ı bulmak için, arama çalışmaları sürdürülüyor.

ORMANLAR DA KONTROL EDİLİYOR

Urla ilçesinde bisikletiyle geziye çıktıktan sonra kaybolan Ali Günaltın'ı bulmak için, arama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalara AFAD, AKUT, jandarma asayiş ve jandarma komando ekipleri, iz sürme köpekleri ve köylüler de katılıyor. Aramalarda, özellikle bölgedeki orman ve dağlık alanlar da kontrol ediliyor.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Jandarma Urla Güncel Haberler

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