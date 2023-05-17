Bisikletle gezmek için evden çıktı, 4 gündür haber yok (2)

ORMANLAR DA KONTROL EDİLİYOR

Urla ilçesinde bisikletiyle geziye çıktıktan sonra kaybolan Ali Günaltın'ı bulmak için, arama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalara AFAD, AKUT, jandarma asayiş ve jandarma komando ekipleri, iz sürme köpekleri ve köylüler de katılıyor. Aramalarda, özellikle bölgedeki orman ve dağlık alanlar da kontrol ediliyor.