Bisikletle gezmek için evden çıktı, 4 gündür haber yok

İZMİR'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan Ali Günaltın'ı (51) arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor.

Özbek Mahallesi'nde yaşayan ve tekneyle balık turu düzenleyen Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma Günaltın'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Çalışmalarda ekiplerin yanı sıra iz takip ve arama köpekleri de ye alıyor. Ayrıca yakınları tarafından aranan Günaltın'ın fotoğrafının yer aldığı afişler, duvar ve direklere yapıştırıldı. Hala ulaşılamayan Ali Günaltın'ın bulunması için yardım isteyen kuzeni Ayşe Karacan (49), "Endişeliyiz. Merak içindeyiz. Aramalar sürüyor. En kısa sürede güzel haberi bekliyoruz" dedi.