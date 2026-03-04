Haberler

Adana'da Yolcu Minibüsünden 4 Bin TL Çalan Hırsız Kameraya Yakalandı

ADANA'da kimliği belirsiz kişi, bisikletle keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünün kapısını açarak içindeki 4 bin TL'yi çaldı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletle gelen kişi, keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünün kapısını açıp, içindeki 4 bin TL'yi çaldı. Şüpheli, olayın ardından bisikletle bölgeden uzaklaştı. Aracına döndüğünde paraların çalındığını fark eden şoför, polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

