Bisikletle gelip bisiklet çaldı... O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerinin önünde bisikletini park eden bir kişi, başka bir bisiklet çalan hırsızlık şüphelisinin güvenlik kamerasına yakalandığını fark etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.