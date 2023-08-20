Bisikletle deprem bölgesi turu

BİSİKLET ile Türkiye turuna çıkmak için 20 yıldır yaptığı matbaacılığı bırakan Adem Ateş (45), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından rotasını felaketten etkilenen bölgeye çevirdi, 1000 kilometre yol yaptı. Ateş, bölgede buluştuğu çocuklara, onların ya da depremde kaybettikleri yakınlarının isimlerini kaligrafi sanatıyla yazarak hediye etti.

Adem Ateş, 5 yıl önce bisikletle dünya turu hayalini gerçekleştirmek için 20 yıldır yaptığı matbaacılığı bıraktı. Ateş, bisiklet tutkusunun yanı sıra yazı sanatı olan kaligrafi kurslarına da giderek eğitim aldı. Adem Ateş, bisiklet ile Türkiye turu hazırlıkları yaparken Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yönünü, bu bölgeye çevirdi. Sivas'ta 10 Haziran'da başladığı yolculuğunda Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gitti. Toplamda 1000 kilometre kateden Ateş, kentte depremin en çok yıkıma neden olduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti, depremzedelerle buluştu. Konteyner kentlerde depremzede çocuklarla vakit geçiren Ateş, onların veya depremde kaybettikleri yakınlarının isimlerini kaligrafi sanatıyla yazarak hediye etti.

'DEPREM OLUNCA ROTAMI DEĞİŞTİRDİM'

Adem Ateş, dünya turu öncesi kendi ülkesini gezmek istediğini kaydederek, deprem olunca bu gezisinin rotasını değiştirdiğini kaydetti. Sivas'tan yola çıkıp Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş'a giden buradan da Gaziantep'e geldiğini ifade eden Ateş, buradan sonra da Hatay'a gideceğini anlattı. Deprem bölgesindeki gezisi sırasında yaşanan acı hikayeleri dinlediğini belirten Ateş, özellikle çocuklarla çok vakit geçirdiğini aktardı. Adem Ateş, şöyle dedi:

"Deprem bölgesinde gezimi üç bölüme ayırdım, Gittiğim il ve ilçelerde sahayı gezerek depremin yıkımını gözlemliyorum, insanlarla sohbet ederek herkesin hikayelerini dinliyorum. Konteyner kentlerde çocuklarla buluşarak etkinlik yapıyorum. Kaligrafi sanatıyla isim yazarak, onlara farklı bir anı katmak istiyorum. Çocuklar bu etkinliği çok sevdiler. Çocuklar arasında kendi isimlerinin yanında anne, babalarının ve kedi ve köpeklerinin isimlerini yazdıranlar dahi var. Beni en çok zorlayan aşama özellikle çocukları vefat etmiş bir yakının, çocuğunun ismini yazmamı istemesi. Bunun da bıraktığı acı izler oluyor. Bisikletimle buraya gelmek ise ayrı bir duygu, toplamda 1000 kilometre yolculuk yaptım. Tüm deprem bölgelerini bu şekilde dolaşıyorum."