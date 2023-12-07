Bisikletiyle dünyayı gezen Gürkan Genç Bartın'da gençlerle buluştu

Bisikletiyle dünyayı gezen "Demir atlı adam" lakaplı gezgin Gürkan Genç, Bartın'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Bisikletiyle 10 yıl önce çıktığı dünya turunda bugüne kadar 122 bin kilometre pedal çevirerek 68 ülke gezen Genç, Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından düzenlenen "Demir atlı adam Gürkan Genç, Gençlerle Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Etisan Holding'in Kariyer 101 programı kapsamında düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün, gençlere örnek olmak amacıyla projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, sosyal sorumluluk bilinciyle geleceğin inşasında söz sahibi olan gençlerin vizyonlarına katkı sunmaya önem verdiklerini söyledi.

Özgün, "İnanıyoruz ki doğru bir hedef ve vizyonla aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur. Bu inançla fikirlerine, yolcuğuna ve vizyonuna değer verdiğim Gürkan Genç'i gençlerle buluşturmak da bir fırsat olarak karşımıza çıktı. Hem keyifli vakit geçirecek hem de kendinize örnek alarak güzel farkındalıklar edineceğinizi düşünüyorum. Bu ulvi eğitim çatısını bizlere açtığı için başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Pes etmeden hayallerinizin peşinden gidin"

Genç de Bartın'ın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu dile getirerek, ilk uzun bisiklet seyahatini Bartın-İstanbul arasında yaptığını anlattı.

Bartın'ın, hikayesinin başladığı yer olduğunu aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Gürkan Genç'in 'demir atlı adama' dönüştüğü yolculuğun ilk pedallarına burada basmaya başladım. Daha sonra Japonya ile başladığım dünya turunda tüm kültürleri ve farklı yaşam tarzlarını öğrenmeye başladım. Bu yolculuğumda doğayı en az kirleten karbon aracı olan bisikleti tüm dünyaya hatırlatmaya, Türk bayrağını tüm dünyada bisikletimle dalgalandırarak ülkemi ve insanlarını temsil etmeye çalıştım."

Genç, Moğolistan'da kendisine "Demir atlı adam" lakabı takıldığını belirterek, seyahati sırasında çektiği videoları katılımcılara izletti.

Kara yolculuğunun tamamında sadece bisiklet kullandığını, gemi ve uçağa yalnızca kıta geçişlerinde bindiğini anlatan Genç, "Soğuk, sıcak, yağmur; benim için hiçbir şey fark etmiyor. -42 dereceden 62 dereceye kadar farklı koşullarda pedal çevirdim. Tozpembe bir yolculuk geçirmiyorum; kaza yaptığım, yediklerimden zehirlendiğim ve sakatlandığım oldu. Birçok farklı tecrübe yaşadım ama ben yolculuğa hep devam ettim. Bir hedefim vardı ve bu, beni her zaman mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Genç, 12 yaşında kurduğu dünyayı bisikletle gezme hayalini gerçekleştirdiğine değinerek, gençlere yaşadıkları zorluklar karşısında pes etmeden hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye etti.???????