Balıkesir'de meydana gelen ilginç trafik kazasında arkasına römork bağlı olan araç ile motosiklet kavşakta kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü römorkun üstüne düştü. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Bisikletiyle çarptığı arabanın römorkuna düştü... O anlar kamerada

BALIKESİR Balıkesir'de meydana gelen ilginç trafik kazasında arkasına römork bağlı olan araç ile motosiklet kavşakta kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü römorkun üstüne düştü.

Balıkesir'in Sefaköy mahallesinde meydana gelen ilginç kazada kameralara yansıdı. Sefaköy'de kavşakta karşı karşıya gelen meydana gelen ilginç kazada arkasına römork takılı araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü römorkun üzerine düştü. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kazada ölüm ve ya yaralama olmaması teselli oldu.