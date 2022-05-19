Bisikletine monte ettiği tekerlekli sandalyeyle engelli komşusunun tur hayalini gerçekleştirdi - Haberler

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Kadir Has Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Necip Bozdemir, bisikletinin arkasına monte ettiği tekerlekli sandalyeyle yaklaşık 55 kilometre pedal çevirerek bedensel engelli Tahsin Gencer'in bisikletle tur atma ve kamp yapma hayalini gerçekleştirdi.

Komşusu olan 33 yaşındaki bedensel engelli Tahsin Gencer'in bisikletle tur atmak ve kamp yapmak istediğini öğrenen Bozdemir, Gencer'e bu hayali gerçekleştirmesine yardımcı olmak istediğini söyledi.

Gencer'in kabul etmesi üzerine tekerlekli sandalyeyi sanayiye götürerek demir çubuk ve kelepçelerle bisikletin arkasına monte ettiren 30 yaşındaki Bozdemir, arkadaşıyla yolculuk hazırlığına başladı.

Görev yaptığı lisenin bahçesinden yola çıkan Bozdemir ve Gencer, engebeli coğrafyada yaklaşık 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından Tatvan'a ulaştı.

Panor Tepesi, Hazro Deresi ve Küçüksu köyünün yokuşlarında sandalyesinin tekerleğini çevirerek Bozdemir'e destek veren Gencer, yol boyunca karşılaştığı doğal güzellikleri ve eşsiz manzarayı cep telefonuyla kaydetti.

Yaklaşık 55 kilometre pedal çevirerek komşusunu Tatvan ilçesine getiren Bozdemir, gece de Gencer ile Van Gölü kıyısında çadır kurarak kamp yaptı.

"Hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum"

Hizan'a 3 yıl önce atanan Bozdemir, AA muhabirine, komşusu Tahsin ile farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Aktif olarak bisiklet kullandığını anlatan Bozdemir, "Bisikletime sanayide bir aparat yaptırdım. Tahsin de bana çok destek oldu. Hizan'dan Tatvan'a yaklaşık 55 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Uzun, yorucu ve keyifli bir yolculuk oldu. Tahsin de elleriyle bana çok destek oldu. Tahsin'in çelikten hem yüreği hem de iki kolu var. Bugün çadırımızı kurarak istirahat edeceğiz. Tahsin'in hayalini gerçekleştirdiğimiz için inanılmaz mutluyum. Yaşadığımız bu yorucu macera çok güzel bir anı oldu. Katıldığı için Tahsin'e teşekkür ederim. Kendisiyle yolculuk yapmak inanılmaz keyifliydi." diye konuştu.

Gencer ise Bozdemir ile bisikletle Hizan'dan Tatvan'a yolculuk yaparak orada kamp kurup hayalini gerçekleştirmek istediğini aktardı.

Engellilerin sesi olmak için böyle bir yolculuğa çıkmayı hedeflediğini anlatan Gencer, şöyle devam etti:

"Hocamla bunu gerçekleştirmek için bisiklet ve sandalye arasına aparat taktık. Bunu yaparken ufak tefek zorluklar yaşadık ama üstesinden geldik. Hayalim bisiklet sürmek ve bisikletle yolculuk yapmaktı. Bunu gerçekleştirmek için de bir fırsat yakaladık. Hizan'dan başlayıp Tatvan'da son bulan yolculuğumuz gayet keyifli geçti. Hedefime ulaştım, hayalimi gerçekleştirdim. Bu etkinlikler engellilerin hayata bağlanmasını sağlıyor. Hayalimi gerçekleştiren en büyük destekçim Necip hocama teşekkür ediyorum."