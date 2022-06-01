Bisiklet tutkunu İngiliz, 7 haftada İngiltere'den Antalya'ya geldi - Haberler

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Bisiklet tutkunu İngiliz, 7 haftada İngiltere'den Antalya'ya geldi

AA - Talip Demirci - Güncel
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Bisiklet tutkunu İngiliz, 7 haftada İngiltere'den Antalya'ya geldi

İngiltere'nin Kendal kentinden 7 hafta önce bisikletle yola çıkan Graeme Nicholson, Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.

İngiltere'nin Kendal kentinden 7 hafta önce bisikletle yola çıkan Graeme Nicholson, Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.

Nicholson, AA muhabirine, bisikletle yaklaşık 3 bin kilometre yol katederek Kalkan Mahallesi'nde yaşayan akrabalarına ve arkadaşlarına ulaştığını söyledi.

Uzun süredir planladığı bisiklet yolcuğunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Nicholson, "Kendal'dan 6 Nisan'da yola çıktım, İngiltere'den Hollanda, Almanya, Avusturya, İtalya ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye geldim. Yolculuğum boyunca kibar ve yardımsever insanlarla karşılaştım. Olumsuz bir olay yaşamadım. Muhteşem bir macera yaşadım ve güzel tecrübeler kazandım." diye konuştu.

Yolculuğu boyunca doğal güzellikleri keşfettiğini, farklı lezzetleri denediğini dile getiren Nicholson, Fethiye-Kalkan arasında yediği yemekleri çok beğendiğini kaydetti.

Tarifi mümkün olmayan bir deneyim yaşadığını aktaran Nicholson, bir süre Kalkan'da kalacağını, uçakla gelen ailesi ve yakınlarıyla tatil yapacağını ifade etti.

AA / Talip Demirci - Güncel

Bisiklet Türkiye England Antalya Güncel Haberler

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