Bisiklet Topluluğundan Kazada Hayatını Kaybeden Arkadaşları İçin Anma Sürüşü

Bisiklet Topluluğundan Kazada Hayatını Kaybeden Arkadaşları İçin Anma Sürüşü
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Konya'da bisiklet toplulukları, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Ekizer için anma sürüşü düzenledi. Ellerinde pankartlarla pedal çeviren bisikletliler, Ekizer için dua etti ve kazanın bisikletlilerin maruz kaldığı tehlikeleri bir kez daha hatırlattığını vurguladı.

Konya'daki bisiklet topluluklarınca, trafik kazasında yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Ahmet Ekizer (44) için anma sürüşü yapıldı.

Mevlana Kültür Merkezi önünde toplanan bisikletliler, Mevlana Meydanı'na kadar, ellerinde pankart ve fotoğraflarla pedal çevirdi.

Ardından, kazada hayatını kaybeden Ekizer için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Topluluk adına açıklama yapan Yücel Uysal, gazetecilere, hayatını kaybeden Ekizer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Bu olayın, bisikletlilerin trafikte yaşadığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Uysal, "Bisikletliler olarak, yollarda görünür olmak ve yaşama hakkını güvenle sürdürmek için destek bekliyoruz. Sürücülere, bu konu hakkında daha dikkatli olmaya, yetkilileri ise etkili önlemler almaya davet ediyoruz." dedi.

Uysal, bisikletlilerin yollarda olduğunu, bu nedenle mümkün olduğu kadar fark edilmek istendiklerini dile getirdi.

Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi yakınlarında 27 Temmuz'da, kullandığı bisiklete otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ahmet Ekizer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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