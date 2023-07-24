Bisiklet Tartışması Silahlı ve Baltalı Kavgaya Dönüştü

Kütahya'da bir apartmanda bisiklet nedeniyle çıkan tartışma silahlı ve baltalı kavgaya dönüştü. Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KÜTAHYA'da bir apartmanın girişine park edilen bisiklet nedeniyle, komşular arasında çıkan tartışma, silahlı ve baltalı kavgaya dönüştü. 4 kişinin gözaltına alındığı kavga anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Celal Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte oturduğu apartmana giriş yapan A.İ. (39), oğluna ait bisikletin kapının önüne çıkarıldığını görünce, daha önce de aynı nedenle tartıştığı komşusu A.D.?nin (38) oturduğu dairenin kapısına gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.D., evinde bulunan tüfekle A.İ.?ye ateş açtı. Bunun üzerine A.İ. de, otomobilindeki balta ve sopayı alarak A.D.?ye saldırdı. Silah sesi ve gürültü üzerine daire sakinlerinin ihbarı üzerine adrese yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralandığı olayla ilgili polisin yaptığı inceleme sonucu A.D. ve A.İ. ile kavgaya karıştığı tespit edilen eşleri H.D. (31) ve S.İ. (35) gözaltına alındı. Kavgada kullanılan balta, sopa, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 21 adet fişeğe de el konuldu.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kavga anı ise başka bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, kavga nedeniyle mahallelinin yaşadığı panik yansıdı. Çevredekilerin, kavga sırasında park halindeki otomobillerin arkasına saklandığı görüldü. (DHA)