Bisiklet Sürücüsü Kazada Hayatını Kaybetti

Bostancı'da polis kontrol noktasından kaçan bir otomobil sürücüsü, bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden oldu. Kazanın ardından bisiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana gelen kazada Sezer Temel Ünlü'nün kullandığı 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden oldu. Kazanın ardından Ünlü olay yerinden kaçarken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güzelgün'ün öldüğü belirlendi. Olay yerinden kaçan Sezer Temel Ünlü'nün yerine olay yerine gelen Mehmet Can Ç. polise kazayı kendi yaptığını söyledi. Ancak Doğanay Güzelgün'ün öldüğünü öğrenince her şeyi itiraf etti. Kaza sırasında otomobilde bulunan Ceren K. ile Mehmet Can Ç. sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

"OLAN BENİM ÇOCUĞUMA OLDU"

"AİLE OLARAK PEŞİNDEYİZ"

"KENDİMİZİ CANLI KAPORTA GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Güzelgün'ün arkadaşı Cüneyt Üçler, "Sürekli mesajlar veriyoruz, 'Kurallara uyalım' diyoruz ama hiçbirimiz uymuyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Sebep olan vatandaş en ağır cezayı alsın" dedi.