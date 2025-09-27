Bisiklet Sürücüsü Forklifte Çarparak Yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir bisiklet sürücüsü, yol kenarında park edilen forkliftin çatalına çarparak ağır yaralandı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bisiklet sürücüsünün forklifte çarparak yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bisiklet sürücüsü, yol kenarında park edilen forkliftin "çatal" olarak adlandırılan yük taşıma bölümüne başını çarparak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri de kazayla ilgili araştırma başlattı.
Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.