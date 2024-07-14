Bisiklet Sporcusunun Ölümüne İlişkin Adalet Talebi

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Ankara'da 15 Temmuz 2020'de antrenman dönüşünde alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sporcusu 19 yaşındaki Umut Gündüz'ün ölümünün üzerinden dört yıl geçti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan baba Menderes Gündüz, "Oğlumun katili şu anda Ankara'nın sokaklarında yasaların vermiş olduğu cesaret ve güvenle özgür bir şekilde dolaşarak yeni işleyebileceği suç ve suçlar için zemin arıyor" dedi.

Ankara Batıkent'te antrenmandan dönenen Umut Gündüz'ü alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz aracıyla çarparak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, mahkemece tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şenyüz'ün ise "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz'e "taksirle ölüme neden olmak" suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Daha sonra bu ceza "iyi hal indirimi" uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi. Dört ay cezaevinde kalan Şenyüz, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak yeniden cezaevine girmemiş, Umut Gündüz'ün ailesi 28 Ocak'ta İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

"Yasaların vermiş olduğu cesaret ve güvenle..."

Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, ANKA Haber Ajansı'na geçen 4 yılda yaşadıklarını anlattı. Baba Menderes Gündüz, "15 Temmuz 2020 tarihinde lisanslı bisiklet sporcusu oğlumuz antrenman dönüşü alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucunda öldürüldü. Ölümünün akabinde tutuklu olarak yargılanan sanık 4 ayın sonunda 'uzun tutukluluk' mağduriyetiyle serbest bırakıldı. Karar duruşmasına geldiğimizde sanığın 'iyi hali indirimi' ve 'sosyal ilişkileri' göz önünde bulundurularak 4 yıl 5 ay 10 gün gibi bir süreyle ödüllendirildi ve hapis yatarlılığı ortadan kalktı. 1 yıl gibi bir süreyle ehliyetine el konuldu ve sonrasında teslim edildi. Şu anda Ankara'nın sokaklarında yasaların vermiş olduğu cesaret ve güvenle özgür bir şekilde dolaşarak yeni işleyebileceği suç ve suçlar için zemin arıyor" diye konuştu.

"Bizler adaletin 'A'sını dahi görmedik"

Umut Gündüz'ü öldüren kişinin kendisine ve eşine dava açtığını belirten Gündüz, "Bizler adaletin 'A'sını dahi görmedik. Yargılama sürecindeki karara verdiğimiz itirazdan dolayı oğlumun ölümüne sebep olan sürücünün yargılandığı 6 yılla benim söylediğim sözlerden dolayı 6 yılla yargılandım. Neticesinde 1,5 yıl ve sonrasında para cezasına çevrildi. Bundan cesaret alan katil ise eşimin sosyal medyada paylaştığı fotoğraftan dolayı kendisine tehdit ve hakaret olarak aldığı için bir dava açtı. Şu an hem benim yargılandığım davayı benden şikayetçi olan mahkeme heyeti hem de eşimden şikayetçi olan katilin avukatı İstinaf sürecine taşımış bulunmaktadır" dedi.

"Dört yıldır hukuk ve adaletin tarafsızlığını görmediğini" ifade eden Gündüz, şöyle konuştu:

"Şu an için Umut'u öldüren katilin yargılandığı davada İstinaf'tan gelmiş ve Anayasa Mahkemesi'ne taşımış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde Umut'un ölümünden ve ilk günden beri söylediğimiz 'cesaretsizlik cesaretlendirir' sözünün haklılığını maalesef bugün gördük. Onlarca bisiklet, motosiklet ve yayaların katilleri aynı cezasızlıkla ve aynı uygulamalarla serbest bırakıldı. Birçoğu ilk günden serbest bırakılırken, kimileri kamuoyu baskısı ve tepkisiyle 3 ay - 5 ay gibi göstermelik tutuklamalarla devam etti.

Bu dört yıl içerisinde hukukun, adaletin hiçbir şekilde tarafsızlığını ve adilliğini görmedik. Bu süreci halen sürdürüyoruz, mücadelemiz devam ediyor. Umut'un ölümünden sonra onlarca, yüzlerce ölümünde aynı benzerlikte ölmesinin adı kaza değil doğrudan doğruya cinayettir. Şehir içi hızını ihlal etmiş, arkadan çarpmış, yaralı şekilde yerde bırakmış ve kaçmış birisinin kaza olarak olarak değerlendirilmesi hiçbir vicdana, hiçbir ahlaka, hiçbir kanuna da sığmaz. Mücadelemizi devam ettireceğiz."

Umut'un arkadaşları, yarın saat 15.00'te Ankara Kurtuluş Parkı'ndan Karşıyaka Mezarlığı'na pedal çevirecek. Ardından Umut Gündüz mezarı başında sevenleri tarafından anılacak.