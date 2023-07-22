Bisiklet Severlerden Anma Sürüşü

Bostancı'da polis noktasından kaçan bir sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu bisikletli Doğanay Güzelgün için arkadaşları ve bisiklet severler tarafından anma sürüşü gerçekleştirildi. Kazanın meydana geldiği yerde başlayan etkinliğe yüzlerce bisiklet sürücüsü katıldı. Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.