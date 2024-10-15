Bisiklet Koltuğuna Sıkışan Çocuğun Parmak Kurtarma Operasyonu
Amasya'da 11 yaşındaki Muhammed Baki Erzurum'un bisiklet koltuğunun borusuna sıkışan orta parmağı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri boruyu keserek çocuğu rahatlatmayı başardı.
AMASYA'da Muhammed Baki Erzurum'un (11) bisiklet koltuğunun borusuna sıkışan parmağı, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Bisikletini tamir etmeye çalışan Muhammed Baki Erzurum'un sağ el orta parmağı, bisiklet koltuğunun borusuna sıkıştı. Durumu fark edip, parmağı bulunduğu yerden çıkaramayan ailesi, çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahale yapıldıktan sonra Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verildi. Ekipler, boruyu spiralle keserek 1 saatlik çalışmayla parmağı sıkıştığı yerden çıkardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA