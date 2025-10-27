Haberler

Bisiklet Kazasında Fren Manipülasyonu İddiası

Bisiklet Kazasında Fren Manipülasyonu İddiası
Güncelleme:
Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok'un yokuş aşağı bisiklet sürerken 8 metrelik duvardan düşüp hayatını kaybetmesine yol açan olayda, fren sisteminin bilinçli şekilde bozulduğu belirtiliyor. Olayla ilgili olarak hazırlanan bilirkişi raporunda, frenlerin devre dışı bırakıldığı ve kazanın bu nedenle yaşandığı vurgulanıyor.

ANKARA'da Yiğit Cem Altınok'un (11) yokuş aşağıya sürdüğü bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kamera görüntülerine göre bir erkek çocuğun Yiğit Cem'in bisikletinin ön ve arka kısmına geçerek fren sistemlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşıp, birkaç saniyelik işlem yaptığının görüldüğü belirtildi.

Atapark Mahallesi, 1269'uncu Sokak'ta 2 Temmuz günü Gülhane Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok, arkadaşlarıyla sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Yaralanan Yiğit Cem, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yiğit Cem Altınok'un annesi Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aygün, istinat duvarının bulunduğu binanın müteahhidinin de duvarda yeterli güvenlik önlemi almadığını ileri sürerken, kaza öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsünü de savcılığa delil olarak sundu.

FREN SİSTEMİ AÇIK

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında çocukların ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporu da hazırlandı. Raporda kazalı bisikletin iki tekerinin patlak olduğu belirtildi. Bisikletin ön ve arka 'V tipi' fren sistemlerinin açık durumda bulunduğu vurgulandı. Teknik incelemede, 'V tipi' fren sistemlerinin tasarımı gereği birkaç saniye içinde kolayca ayrılabildiği, bu durumda frenlerin tamamen devre dışı kaldığı ve bisikletin durdurulmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Bilirkişi raporuna göre, olay öncesinde Yiğit Cem'in rampadan bisikletini iterek yukarı çıkardığı, frenlerin o sırada çalışır durumda olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Ancak olaydan sonra hazırlanan polis tutanağında, bisikletin ön ve arka fren mekanizmalarının açık olduğu, kamera görüntülerinde ise bir erkek çocuğun Yiğit Cem'in bisikletinin ön ve arka kısmına geçerek fren sistemlerinin bulunduğu bölgelere dokunduğunun izlendiği yer aldı. Raporda, "Söz konusu erkek çocuğun, fren mekanizmalarının bulunduğu ön ve arka teker bölgelerine yaklaşarak birkaç saniyelik işlem yaptığı gözlemlenmiştir" ifadesi yer aldı.

