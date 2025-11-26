'Bisiklet İnisiyatifi'nden afetlere hazırlık eğitimi: Ekiplere lojistik destek sağlayacağız

Bisiklet İnisiyatifi olası bir afette İstanbul'da arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bisiklet eğitim programı başlattı. Her yaş grubundan çok sayıda kişinin katıldığı, doktor, mühendis gibi çeşitli meslek gruplarından katılımcıların yer aldığı eğitim programında amaç, olası bir afet durumunda bisikletle mağdur olanlara yardım edebilmek. Eğitim programında eğitmenler tarafından deprem gibi ulaşımın aksadığı afetlerde bisikletle hızlı ve güvenli hareket etmenin yöntemleri gösteriliyor. Aynı zamanda özellikle dar sokaklar, yaya yolları ve araç trafiğine kapalı bölgelerde bisikletin avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Bisiklet İnisiyatifi eğitmenlerinden Cengiz Yargıç, "Biz var olan arama kurtarmalara lojistik destek sağlayacak veya kendi kendimizi kurtarıp, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olacak bir ekibiz. Zaten var olan arama kurtarma ekiplerine, var olan AFAD gibi ekiplere destek olarak, kendi bisikletlerimizle neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu da bizim kendi sorumluluğumuz" dedi.

Doktorlar ve mühendislerin de aralarında bulunduğu çeşitli meslek grupları bir araya gelerek olası bir afette İstanbul'daki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bisiklet eğitim programı başlattı. Her yaş grubundan çok sayıda katılımcının bir araya geldiği 'Bisiklet İnisiyatifi' ile deprem gibi ulaşımın aksadığı afetlerde ilk yardımın bisiklet kullanılarak daha hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması hedefleniyor. Katılımcılara verilen bisiklet sürüş eğitimi ile dar sokaklar, yaya yolları ve araç trafiğine kapalı alanlarda bisiklet avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

'OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE TEK AVANTAJIMIZ BİSİKLET'

Bisiklet İnisiyatifi'ni anlatan bisiklet eğitmeni Cengiz Yargıç, "Şu anda yaptığımız çalışmalarda, hiç bisiklet sürmeyi bilmeyenlerden başlayarak, onlara bisiklet sürmeyi öğreterek, ileri sürüş eğitimleri ve bununla birlikte bisiklet turları, bisiklet gezileri hatta bisikletle ulaşım amaçlı çalışmalarımız var. Hem İstanbul içinde hem İstanbul dışında bu çalışmaları yürütüyoruz. Coğrafi olarak İstanbul veyahut da diğer illerde bisiklet kullanmakta hiçbir sorun yok. Önümüzde olası bir İstanbul depremi var. Böyle bir durum olduğu zaman ne olacak? Hiçbir araç işlemeyecek. Burada tek avantajımız bisiklettir" dedi.

'BİZ, VAR OLAN ARAMA KURTARMALARA LOJİSTİK DESTEK SAĞLAYACAK BİR EKİBİZ'

Yeni bir arama kurtarma ekibi oluşturmadıklarını belirten eğitmen Yargıç, "Zaten var olan arama kurtarma ekiplerine, var olan AFAD gibi ekiplere destek olarak, kendi bisikletlerimizle neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu da bizim kendi sorumluluğumuz. Çünkü İstanbul trafiğini görüyoruz ve diyoruz ki; olası bir afet durumunda burada AFAD ekibi veyahut da diğerleri sorun yaşarlar, gidemezler. Biz var olan bisikletleri topluyoruz. Kendi bisikleti olanlar gibi bunları kategorize ediyoruz. Diyoruz ki eğer yol bisikletin varsa, yani hızlı bisikletin varsa, sen haberleşmede ol. Çünkü hızlı gidebileceğin bir araçtır. MTB bisikletin, dağ bisikletin varsa, sen enkaz içerisinde bisikletle rahatça gidebilirsin. Sen daha çok bu yönde ol. Katlanır bisikleti olanlara diyoruz ki, sen kendi kendini tahliye edebilir bir seviyede kendini kurtar, kendine yeterliliği sağla ve katlanır bisikletin avantajını kullan. Yani herhangi enkaz yığını arasından geçebilirsin. Elektrikli ve kargo bisikletleri olanlara diyoruz ki sen de gel. Sen yük taşıyabilirsin, yardım taşıyabilirsin, yedekli bir ihtiyaç varsa bunu yapabilirsin. Biz kendimiz aslında arama kurtarma ekibi değiliz. Biz var olan arama kurtarmalarına lojistik destek sağlayacak veyahut da kendi kendimizi kurtarıp, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olacak bir ekibiz. Ama yayınladığımız ilanlarda dağcı olanlar, ilk yardım eğitimi almış olanlar, daha önceki Hatay depreminde görev almış kişiler de var. Eğitimli kişiler de bu işlerin içerisinde yer alıyor. Biz bunları kategorize edeceğiz. Ama şimdiden bilmemiz lazım. Bugünden herkesin, daha hiçbir afet yaşanmadan, herkes ne sorumluluğu olacak, nerede, ne yapacağını, bunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

'BİSİKLET GÜRÜLTÜSÜZ VE ENKAZ BÖLGESİNDE EN RAHAT İLERLEYEN ULAŞIM ARACI'

Bisikletin gürültüsüz ve enkaz bölgesinde en rahat ilerleyen ulaşım aracı olduğunu belirten Yargıç, "Bisiklet gürültüsüz ve enkaz bölgesinde en rahat ilerleyen ulaşım aracıdır. Bunu bugünden bilmemiz lazım. Bunun eğitimlerine başlayacağız. Bizler bisiklet tarafındayız. Biz şunu yapıyoruz. Sahilde bisiklet sürmek bizim için bisiklet sürmek değil. Enkaz zamanında, o dönemde üstün sürüş bisiklet eğitimi alman gerekiyor. Üstün sürüş arazi yollarından, engebe içerisinden geçebilmeli ve bir yük taşıyabilmelisin. Buradaki kurallar değişir. Burada bisikletin yapısı da değişir. Onun için biz var olan doktorlara, var olan AFAD ekibine ve onlara diyoruz ki size bisikletli bir ulaşımda neler lazım, şimdiden gelin, öğrenin. O açıdan aslında bizim yaptığımız var olan ekibin yardımcılarıyız" dedi.

'HİÇBİR MESLEK AYRIMI YOK'

Bu eğitimlere herkesin katılabileceğini belirten Yargıç, "Burada bir meslek grubu yok. Çünkü olası durumda herkes buna dahil olabilir. Burada mühendis de olabilir, öğretmen de olabilir. Hiçbir meslek ayrımı, hiçbir şey yok. Hatta özellikle şudur. Kendi kendini kurtarmak, kendi kendine yeterlilik aslında bizce daha önemli. Yaş kriteri de yok. Burada çocuklar da dahil olacak. Çocuklar için bisikletlerde çocuk aparatları var. Bunları da bisiklete monte edip, çocuk tahliyesini bisikletle yapabilecek bir sistemimiz var" diye konuştu.

'BİSİKLET TURLARIMIZI AMACA YÖNELİK YAPACAĞIZ'

Bisiklet turlarını bir tatbikat gibi yapacaklarını belirten eğitmen Yargıç, "Eğitimler şöyle olacak. Bu keyifli bir eğitim olacak. Belirli günler belirleyeceğiz. Orada aşamalarla başlayacağız. Bisiklet turları zaten biz yapıyoruz. Bu bisiklet turlarımızı artık amaca yönelik yapacağız. Bir tatbikat gibi yapacağız. Olası gece turu bile yapabiliriz. Bu ekibe diyeceğiz ki 'Gece 03.00'te bisiklet turu yapıyoruz.' Niye? Ola ki deprem gece 03.00'te oldu, şimdiden buna alışmalısın. Gece yolculuğuna alışmalısın. Yağmurda dışarıda olacağız. Yağmurda, karda, gece, soğukta bisiklet nasıl sürülür? O zamanki şartlara şimdiden bunu hem bir tur, hem bir eğlence şeklinde, hem de amaca yönelik turlar yapacağız. Bu sürekli olacak" dedi.

'İLK HEDEFİMİZ İSTANBUL OLASI BÜYÜK DEPREMİ '

Ekibi bölümlere göre kategorize edeceklerini dile getiren eğitmen Yargıç, "Ekibi ayıracağız. İlk ekipte öne çıkanlar olacak, bunları daha ileri sürüş seviyesi yapacağız. Meslek grupları çıkacak. Bisikletlerine göre yönelebilecek kişiler olacak. Hepsini kategorize edeceğiz. Daha işin başındayız. Özellikle ilk hedefimiz, İstanbul olası büyük depremi. Büyük deprem olup olmaması da önemli değil. Herhangi bir afet durumunda bisikletliler lojistik olarak destek sağlayacak bir ekip olarak şimdiden hazır olmalı" şeklinde konuştu.