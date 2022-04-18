BİSİKLET HIRSIZI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

KAYSERİ'de, girdiği 11 binalan 78 bin 250 TL değerinde vitesli ve elektrikli bisiklet çalan B.B. (30), güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak kimliği tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde yaşanan bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin B.B. olduğunu belirledi. 11 adresten 78 bin 250 TL değerinde vitesli ve elektrikli bisiklet çaldığı tespit edilen B.B. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Bu arada hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.