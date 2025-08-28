Bisiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasından Yakalandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bisiklet çaldığı güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı. Olayla ilgili detaylı araştırma sonrasında yakalanan Duran T, çalınan bisikleti sahibine iade edildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bisiklet çaldığı güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Ramazan Ö'nün 26 Ağustos'ta Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesine bıraktığı bisiklet çalındı.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi.
Zanlı Duran T'yi adresine baskın yaparak yakalayan ekipler, çalınan bisikleti sahibine teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde ise zanlının çaldığı bisiklete binerek hızla kaçmaya çalışırken düşme tehlikesi geçirdiği görülüyor.
Daha sonra zanlı, bisikletle olay yerinden uzaklaşıyor.