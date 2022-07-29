Bisiklet hırsızı 1 ay sonra yakalandı - Haberler

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Bisiklet hırsızı 1 ay sonra yakalandı

Bisiklet hırsızı 1 ay sonra yakalandı

KONYA'nın Karatay ilçesinde bir dükkanın önünden kilidi olmayan bisiklet çalan Yaşar Ö., 1 ay sonra yakalandı.

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KONYA'nın Karatay ilçesinde bir dükkanın önünden kilidi olmayan bisiklet çalan Yaşar Ö., 1 ay sonra yakalandı.

Olay, haziran ayında Şems-i Tebrizi Mahallesi Botsalı Sokak'ta meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, bisikletini bir dükkanın önüne park ederek içeri girdi. Bu sırada arkadaşları ile yolda yürüyen Yaşar Ö., kilidi bulunmayan bisiklete binip, uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Yaşar Ö.'nün rahat tavırları dikkat çekti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi 1 ay sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

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