BİSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

BİSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, bisiklet çalan ve polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.
ADIYAMAN'da, bisiklet çalan ve polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Site içerisindeki bir bisikleti çalan A.G., polisi görünce panikledi. Kaçmaya başlayan A.G., polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edilirken, A.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel