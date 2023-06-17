- Bisiklet çalan şüpheli polis takibinden kaçamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te araç içerisinde bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Özgürlük Mahallesinde meydana geldi. Bir araç içerisinde bisiklet olduğunu fark eden şüpheli, arabanın içine bırakılan bisiklete yöneldi. Bisikleti gözüne kestiren hırsız rahat tavırları ile bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen E.E. isimli şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.