Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Birsen Bayraktar Davasında Tanıklar Dinlenmeye Devam Ediyor

Birsen Bayraktar Davasında Tanıklar Dinlenmeye Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'da 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanığın duruşmasında tanıklar dinlendi. Apartman sakinleri olay gününe dair ifadelerde bulundu, mahkeme duruşmayı erteledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 yıl önce 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu U.C. ve tutuksuz sanık M.C. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, apartman sakinlerinden İ.A. ve M.Y. tanık olarak dinlendi.

İ.A, olay günü televizyon sesinin yüksek şekilde geldiğini, uyarıda bulunmak için eşiyle Bayraktar'ın yaşadığı daireye gittiğini söyledi.

Dairenin zilini çalmalarına rağmen kapıyı açan olmadığını anlatan İ.A, şöyle devam etti:

"Kapıda bir çift ayakkabı ve bir poşet vardı. Nizami, temiz bir erkek ve spor ayakkabısıydı. Kapı açılmayınca Birsen Hanım'ın üst katında oturan komşu daireye gittik. Bu sırada Birsen Hanım'ın dairesinden kapı kapanma sesi geldi. Tekrar aşağı inip kapıyı çaldık yine açan olmadı. Ama bu sefer ayakkabılar yoktu, poşet duruyordu. Sonra içerde çalan telefonun sesini duyduk, açan olmuyordu. Biz de geri evimize geldik. Ertesi gün de vefat ettiğini öğrendik."

Apartman sakinlerinden M.Y. de Bayraktar'a ulaşamayınca polise haber verdiklerini, şüpheli bir durum görmediklerini ifade etti. M.Y, Bayraktar'ın kendisine eski eşi ve gelinleriyle sorunları olduğunu, birkaç kez de tehdit aldığını söylediğini belirtti.

Söz verilen sanık U.C, suçsuz olduğunu ve anlatılanların iftira olduğunu kaydetti. Bu sırada Bayraktar'ın oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu sanığa tepki gösterince duruşma salonundan çıkarıldı.

Ardından ara karar açıklandı. U.C'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Karşıyaka ilçesinde 14 Nisan 2020'de komşularının ihbarı üzerine eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın cesedini bulmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, Mayıs 2024'te binanın kapıcısı U.C, eşi M.C. (34) ve aynı apartmanda yaşayan H.H. (60) gözaltına alınmış, şüpheliler maddi delil eksikliği nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca U.C. ile H.H. "kasten öldürme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapis, M.C. hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, U.C. de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.