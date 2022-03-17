Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim

ADANA'da birlikte yaşadığı Hıdır A. (55) tarafından dövülen ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan 4 çocuk annesi Güneş Azdır, yaşadığı dramı anlattı. 15 yaşındayken 100 mark, cumhuriyet altını ve 1 tabanca karşılığında görücü usulü evlendirildiğini belirten Güneş Azdır, "Eşimden yıllarca şiddet gördüm, cinsel saldırılarına uğradım. Sığındığım baba evinde erkek kardeşim tarafından bıçaklandım. Eşimden ayrıldıktan sonra birlikte yaşadığım Hıdır A. da şiddet uyguluyor. 13 kez adliyelik olduk. En sonunda döve döve öldürecekti" dedi.

Olay, 15 Mart gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güneş Azdır, gece uyuduğu sırada evin bahçe kapısına birinin vurduğunu duydu. Gelen kişinin birkaç yıldır birlikte yaşadığı fakat son zamanlarda arasının bozuk olduğu Hıdır A. olduğunu gören kadın kapıyı açmadı. Hıdır A. bunun üzerine duvardan atlayarak eve girdi. Kendisine kapıyı açmayan sevgilisine sinirlenen Hıdır A., Azdır'ı darbetmeye başladı.