Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Gazze için Eylem Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'deki insani durumun daha önce hiç görülmemiş seviyede kötüleştiğini belirterek, Gazze için eylem çağrısı yaptı.

Pope, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de uzun zamandır yürek burkan görüntülere ve kitlesel yıkımlara tanık olduklarını kaydeden Pope, şu ifadeleri kullandı:

"Kritik düzeyde yardımın ulaşmaması Gazze'deki insani durumu felaket haline getirdi. Durum daha önce hiç görmediğimiz seviyelere ulaştı. Kelimeler hayat kurtarmıyor, eyleme ihtiyacımız var."