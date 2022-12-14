Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Krizden Etkilenen Kadın ve Kızlara Destek Olarak 1,2 Milyar Dolar İstedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Salı günü 65 ülkede krizlerden etkilenen yaklaşık 66 milyon kadın, kız ve gence ulaşmak amacıyla 2023'te 1,2 milyar dolar tutarında bir fon çağrısı başlattı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Salı günü 65 ülkede krizlerden etkilenen yaklaşık 66 milyon kadın, kız ve gence ulaşmak amacıyla 2023'te 1,2 milyar dolar tutarında bir fon çağrısı başlattı.

UNFPA basın açıklamasında, BM'nin cinsel sağlık ve üreme sağlığı kurumunun şu ana kadar talep ettiği en yüksek rakama sahip fonun, Afganistan için 289 milyon dolar, Ukrayna için 70 milyon dolar, Somali için 62 milyon dolar ve Haiti için 23 milyon doları içerdiğini söyledi.

İnsani yardım ihtiyaçları, 2022'de şok edici yüksek düzeylere çıktı. Zorla yerinden edilen insanların sayısının ilk kez 100 milyonu aştığını belirten UNFPA, çoğu durumda olduğu üzere günümüz krizlerinde de "kadın ve kızlar kabul edilemez düzeyde yüksek bedel ödüyor" diye ekledi.

BM kuruluşu, "UNFPA, uluslararası toplumu, kadın ve kızların sağlık, güvenlik, onur ve geleceği açısından kritik önemdeki hayat kurtarıcı hizmetlerin, tüm insani yardım müdahalelerinin merkezinde olmasını sağlamaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

UNFPA, çağrısı yapılan fonun, kurumun ve ortaklarının, entegre üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanmasını yaygınlaştırarak dünyanın acil durumlardaki en savunmasız 66 milyon kadın, kız ve gencinin anlık ihtiyaçlarına karşılık vermesini nasıl sağlayacağını ana hatlarıyla anlattı.

Bu hizmetler, anne sağlığı ve acil durum doğum bakımından aile planlaması ve tıbbi ve psikososyal destek de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve müdahale etmeye kadar çeşitli hizmetleri içeriyor.

UNFPA, "Dünya çoklu ve kesişen krizlerle karşı karşıya iken UNFPA, hayat kurtarmak ve kadın ve kızların hak ve ihtiyaçlarının korunması ve yerine getirilmesini sağlamak üzere öngörürülebilir ve esnek insani fonlama çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.