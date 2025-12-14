Haberler

Suudi Arabistan'da Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Forumu

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde başlayan forumda, hoşgörü ve diyalogun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, nefret söylemiyle mücadele çağrısında bulunurken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres kalıcı barışın önemine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) 11. Küresel Forumu Suudi Arabistan'da başladı.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunun haberine göre, başkent Riyad'da düzenlenen Forumun açılışında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, ülkesinin bu döneme ev sahipliği yapmasının, "hoşgörü, diyalog ve kültürler ile dinler arasında bir arada yaşama değerlerini güçlendirmeye yönelik BM çabalarına verdiği desteği yansıttığını" ifade etti.

Bin Ferhan "Bugün, dünyada nefret söyleminin yayılması, dini ve milliyetçi aşırı akımların artmasıyla mücadele etmenin en iyi yollarını ele almak üzere bir araya geliyoruz." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konuşmasında, "Kalıcı barışı teşvik etmekten daha hayati bir görev yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa da "BM yapısının dayandığı uluslararası insani değerlerin uluslararası meşruiyete sahip olduğunu" kaydetti.

"Bugün, medeniyetler ittifakının 20 yıllık yolculuğunu kutluyoruz" diyen İsa, dünya genelindeki din ve fikir adamlarına "aşırılıkçı ideolojiye karşı gerçeklerle mücadele etme sorumluluğunu üstlenmeleri" çağrısında bulundu.

"UNAOC: insanlık için diyaloğun 20 yılı - çok kutuplu dünyada karşılıklı saygı ve anlayışın yeni dönemine doğru" temasıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 11. Küresel Forumu salı günü de devam edecek.

Foruma siyasi ve dini liderler, uluslararası ve bölgesel kuruluşların temsilcileri, özel sektör, sivil toplum, akademi, gençlik, sanat, spor ve medya temsilcileri katılıyor.

Haberler.com
