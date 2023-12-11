Haberler ›› Güncel ›› Birleşmiş Milletler Mali'den Tamamen Ayrıldı

Birleşmiş Milletler Mali'den Tamamen Ayrıldı

11 Aralık 2023 22:19 Güncelleme: 22:20 Abone Ol

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) 10 yıl görev yaptıktan sonra Mali'den tamamen ayrıldı. MINUSMA'nın ülkeden ayrılışına ilişkin başkent Bamako'da yapılan resmi törende, MINUSMA bayrağı indirildi. Böylece MINUSMA, 10 yıllık görev süresinin sonunda ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan 12 üssü boşalttı. MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulmuştu. Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyordu. Mali hükümetinin talebiyle 30 Haziran'da MINUSMA'nın ülkeden çekilmesine karar verildi. Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, 'dünyada en çok kayıp veren barış gücü' olarak biliniyor. Ayrıca Mali, BM barış gücü misyonları için 'en tehlikeli ülke' kabul ediliyor.