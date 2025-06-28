Birleşmiş Milletler, Kongo ve Ruanda Arasındaki Barış Anlaşmasını Kutladı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve tarafları taahhütlerine uymaya çağırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Guterres cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, "Bu anlaşma, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ve Büyük Göller bölgesinde gerilimin azaltılması, barış ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir adımdır" dedi.

BM Genel Sekreteri, "Tarafları, barış anlaşması ve Güvenlik Konseyi'nin 2773 (2025) sayılı kararındaki taahhütlere uymaya, çatışmaları sona erdirmeye ve üzerinde mutabık kalınan tüm taahhütleri tam olarak yerine getirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Guterres, BM'nin Afrika Birliği ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde anlaşmanın uygulanmasını desteklemeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'nin arabuluculuğunda hazırlanan anlaşma, cuma günü Washington'da imzalandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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