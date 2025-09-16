Birleşmiş Milletler Komisyonu: İsrail, Gazze Şeridi'nde Soykırım İşledi

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu bugün yayımladığı yeni raporunda, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım işlediğini açıkladı. Soykırım olarak kabul edilen eylemler arasında sivillerin öldürülmesi, ağır fiziksel ya da psikolojik zarar verilmesi, bir toplumu tamamen ya da kısmen yok edecek yaşam koşullarının bilinçli olarak dayatılması ve doğumları engelleyici önlemler alınması yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu, bugün yayımladığı İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'e ilişkin yeni raporunda, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım işlediğini açıkladı. Komisyon, İsrail ve tüm devletleri uluslararası hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye, soykırımı sona erdirmeye ve sorumluları cezalandırmaya çağırdı.

Bir toplumu yok edecek yaşam koşulları bilinçli olarak dayatılıyor

Komisyon, 7 Ekim 2023 tarinde başlayan savaşta yaşananları inceledi ve İsrail'in, 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde tanımlanan beş eylemden dördünü işlediği sonucuna vardı.

Bu eylemler arasında, sivillerin öldürülmesi, ağır fiziksel ya da psikolojik zarar verilmesi, bir toplumu tamamen ya da kısmen yok edecek yaşam koşullarının bilinçli olarak dayatılması ve doğumları engelleyici önlemler alınması yer alıyor. BM'ye göre İsrailli sivil ve askeri yetkililerin ifadeleri ile güvenlik güçlerinin eylem kalıpları, bu soykırım fiillerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri bir grup olarak yok etme kastı taşıdığını gösteriyor.

Komisyon Başkanı Navi Pillay, raporla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Bu vahşet suçlarının sorumluluğu, neredeyse iki yıldır Filistinli grubu yok etmeyi amaçlayan bir soykırım kampanyasını organize eden en üst düzey İsrailli yetkililere aittir. Komisyon, İsrail'in soykırımı önlemede ve cezalandırmada da başarısız olduğunu, soykırım eylemlerini araştırmadığını ve şüpheli failleri yargılamadığını tespit etmiştir. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarını ve üye devletlerin, BM birimlerinin, insan hakları kuruluşlarının ve sivil toplum gruplarının uyarılarını açıkça göz ardı etti ve Gazze'de Filistinlilerin yok edilmesi stratejisine devam etti. Komisyon, İsrail makamlarının eylem tarzını değiştirme niyeti olmadığını, tam tersine neredeyse iki yıldır süregelen soykırım kampanyasını sürdürdüklerini tespit etmiştir. İsrail, Gazze'deki soykırımı derhal sona erdirmeli ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarına tamamen uymalıdır."

Rapor, Komisyon'un önceki tüm soruşturmalarına, İsrail güçlerince Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olgusal ve hukuki bulgulara, ayrıca 7 Ekim 2023 ile 31 Temmuz 2025 arasındaki İsrail yetkililerinin tutum ve açıklamalarına dayandırılıyor.

Çocuklar doğrudan hedef alındı

Komisyon, İsrail'in soykırım fiilleri kapsamında Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları da detaylı değerlendirdi. Rapora göre, İsrail güçleri, çok sayıda Filistinli'yi öldürdü ve yaraladı, bölgeye insani yardımın girişini engelleyerek halkı açlığa sürükleyen bir kuşatma uyguladı. Sağlık ve eğitim sistemlerini hedef alarak işlevsiz hale getirdi. Ayrıca cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eylemlerini sistematik biçimde işledi, çocukları doğrudan hedef aldı ve dini-kültürel alanlara yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Komisyon, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını da görmezden geldiğini vurguladı.

İsrailli siyasi ve askeri liderlerin eylemlerinin İsrail Devleti'ne atfedilebilir olduğuna hükmedilen komisyon raporunda, bu nedenle İsrail Devleti'nin soykırımı önlememekten, soykırımı işlemekten ve failleri cezalandırmamaktan sorumlu olduğu sonucuna varıldı.

Komisyon, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine derhal uyması, Gazze'deki soykırımı sona erdirmesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarını uygulaması çağrısında bulundu.

İsrail'in aç bırakma politikasına son vermesi, kuşatmayı kaldırması ve büyük ölçekli insani yardıma engelsiz erişimi sağlaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca BM personeli (UNRWA ve OHCHR dahil) ile tanınmış uluslararası insani yardım kuruluşlarının Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı. Komisyon ayrıca İsrail'in Gazze İnsani Vakfı'nın faaliyetlerini derhal sonlandırmasını istedi.

Tüm devletler, soykırımı durdurmak için ellerinde bulunan tüm araçları kullanma yükümlülüğü altındadır

Komisyon, üye devletlere İsrail'e soykırım fiillerinde kullanılabilecek silah ve ekipman transferini durdurma, kendi topraklarındaki kişi ve şirketlerin soykırım ya da soykırıma teşvik suçlarına yardım etmesini önleme ve doğrudan ya da dolaylı olarak soykırımda rol alan kişi ve şirketlere karşı soruşturma ve hukuki süreç başlatma çağrısı yaptı.

Pillay bu konuya ilişkin, "Uluslararası toplum, İsrail'in Filistin halkına karşı Gazze'de başlattığı soykırım kampanyası karşısında sessiz kalamaz. Soykırıma dair açık işaretler ve kanıtlar ortaya çıktığında, bunu durdurmak için harekete geçmemek suç ortaklığı anlamına gelir... Her gün hareketsizlik canlara mal oluyor ve uluslararası toplumun güvenilirliğini zedeliyor. Tüm devletler, Gazze'deki soykırımı durdurmak için makul ölçüde ellerinde bulunan tüm araçları kullanma yükümlülüğü altındadır" ifadelerini kullandı.