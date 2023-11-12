Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucu birçok ölü ve yaralı var. Bu çatışmada sivillerin ölümü ve...
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucu birçok ölü ve yaralı var. Bu çatışmada sivillerin ölümü ve yaralanması kabul edilemez.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucu birçok ölü ve yaralı var. Bu çatışmada sivillerin ölümü ve yaralanması kabul edilemez
Kaynak: AA / Güncel