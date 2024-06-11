Birleşmiş Milletler, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çocuklara zarar verenler listesine ekledi
Birleşmiş Milletler, çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenlerin yer aldığı 'kara listeye' İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini ekledi. Bu karar, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği operasyonlarda çocuk haklarının ihlal edildiği iddialarının artması üzerine alındı.
Birleşmiş Milletler, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini, çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" aldı