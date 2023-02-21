Birleşmiş Milletler, Güney Sudanlı mülteciler için 1,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2,2 milyon Güney Sudanlı mülteci için 1,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2,2 milyon Güney Sudanlı mülteci için 1,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Etiyopya, Kenya, Sudan ve Uganda'daki mülteciler ve onları kabul eden yerel halkı destek için 1,3 milyar dolarlık yardım gerektiğini söyledi.

Bütçenin barınma, eğitim, sağlık ve gıda yardımı için harcanacağını kaydeden Mantoo, Güney Sudanlı mültecilerin yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Mantoo, yardım kampanyasının Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra işsizliği artırdığı bir dönemde yapılmasının önemine vurgu yaptı.

İç savaşın son bulmasına rağmen güvenlik ve gıda sorunu nedeniyle evlerine dönemeyen 2,2 milyon Güney Sudanlı komşu ülkelerdeki kamplarda ya da kentlerde hayat mücadelesi veriyor.