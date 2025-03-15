Erdoğan ayaküstü sohbet ettiği Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş

Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor

ABD'ye milyarlarca dolar kazandıran anlaşmadan çekiliyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye Giriş İçin 63.000 Ton Gıda Bekliyor

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye Giriş İçin 63.000 Ton Gıda Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de 1,1 milyon kişiye 2-3 ay yetecek 63.000 ton gıdanın ablukanın kalkmasını beklediğini açıkladı. Gıda kıtlığı ve sağlık ihtiyacı da gündemde.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 63.000 ton gıdanın Gazze'ye giriş için ablukanın kalkmasını beklediğini belirterek, söz konusu gıdanın 1,1 milyon kişiye 2-3 ay yeteceğini söyledi.

OCHA cuma günü yaptığı açıklamada 12 gündür süren ablukanın yardım operasyonlarını engellediğini belirtti.

Açıklamada, "Hem insani hem de ticari malzemeler için tüm sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Dünya Gıda Programı gibi kuruluşlar Gazze'ye gıda malzemesi götüremiyor. Dünya Gıda Programı'nın elinde, Gazze'ye gönderilmek üzere bölgede depolanmış ya da transit geçiş halinde olan yaklaşık 63.000 ton gıda bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Dünya Gıda Programı, faaliyet halindeki fırınlara ve aşevlerine bir ay boyunca yetecek stoklara sahip olduklarını ve iki hafta boyunca 500.000'den fazla kişiye hazır gıda paketi sağlayabilecek durumda olduklarını kaydetti. Dünya Gıda Programı ateşkes öncesinde stokları daha fazla kişiye ulaştırabilmek ve daha fazla insana hizmet sunabilmek amacıyla hazır gıda paketlerinin miktarını azaltmıştı.

Gazze'deki sorunun sadece gıda kıtlığıyla sınırlı olmadığı, akaryakıt eksikliği yüzünden Gazze'deki araçların kullanımının etkilendiği ve ilk müdahale ekiplerinin çalışmalarının yavaşladığı da belirtildi.

Gazze'deki hastanelerde hayat kurtaran operasyonların sürdürülebilmesi için oksijen kaynakları ve elektrik jeneratörlerine kritik düzeyde ihtiyaç olduğunu vurgulayan OCHA, sağlık merkezlerindeki mevcut jeneratörlerin bakım ve yedek parça ihtiyacı nedeniyle en az 24 yeni jeneratörün sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

İşte Flash TV'ye yönelik sahte bahis operasyonunun bilinmeyen detayı
img

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
img

Tarihe geçmesine 11 dakika yetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.